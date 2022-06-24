В Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина

«Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено три человека, в том числе ребенок. Еще двух человек пожарные спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Одна 64-летняя женщина с отравлением угарным газом госпитализирована в медучреждение», - сообщили в МЧС.





Днем 23 июня в Улан-Удэ произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме на станции Дивизионная. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на первом этаже, было задымление в подъезде.Ликвидировать возгорание на общей площади 20 квадратных метров удалось за 19 минут. В результате пожара огнем повреждены личные вещи и мебель в квартире. Всего в тушении участвовали 21 пожарный и 5 единиц техники.Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: МЧС Бурятии