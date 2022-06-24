Происшествия 24.06.2022 в 12:26

Жительница Улан-Удэ вместо нового платья получила старые носки

На сайтах купли-продажи товаров резко активизировались мошенники
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ вместо нового платья получила старые носки
По информации МВД Бурятии, с начала лета в республике участились случаи мошенничеств при покупке заказе товаров в сети Интернет. В органы внутренних дел с подобными заявлениями обратилось уже около 25 потерпевших.

«Мошенники ради приобретения выгоды используют различные схемы обмана на самых популярных площадках в сети Интернет. Злоумышленники могут выступать как покупателями, так и продавцами», - отмечают в полиции.

Так, житель Заиграевского района разместил объявление на «Юле» о продаже водяного насоса. «Покупатель» предложил оформить безопасную сделку через курьерскую службу и скинул ссылку на нее. Продавец, перейдя по ссылке, ввел банковские реквизиты своей карты и пароль. Позже мужчина обнаружил отсутствие на карте 18 тысяч рублей.

15 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление 45-летнего мужчины о хищении денег с карты. Накануне на сайте «Авито» он увидел объявление о продаже заднего фонаря на автомашину. После некоторой переписки покупатель перевел «продавцу» 13 тысяч рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь, а затем удалил объявление.

В МВД также сообщили, что есть случаи, когда потерпевшие при получении товара в почтовых отделениях обнаруживают не соответствие заказу.

«3 июня в полицию обратилась 52-летняя горожанка, которая при заказе платья в социальной сети получила в посылке старые футболки и носки. Аналогичная ситуация произошла с жительницей Северобайкальска: при заказе двух пар ортопедических кроссовок мошенники отправили потерпевшей пару летних тапочек и мятую бумагу», - рассказали полицейские.

В МВД предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо тщательно изучить сайт, ознакомиться с отзывами о приобретаемом товаре. Приобретать товар у проверенных продавцов. По возможности не переводить заранее деньги. При отсутствии уверенности в надежности продавца нужно отказаться от заказа.

По размещенным объявлениям на сайтах продаж необходимо проверять абонентский номер продавца или покупателя, изучить его карточку, рейтинг о нем, отзывы. Ни в коем случае не нужно открывать никакие ссылки, тем более указывать свои банковские реквизиты.

Фото: pixabay.com
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