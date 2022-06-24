Жительница Улан-Удэ вместо нового платья получила старые носки

По информации МВД Бурятии, с начала лета в республике участились случаи мошенничеств при покупке заказе товаров в сети Интернет. В органы внутренних дел с подобными заявлениями обратилось уже около 25 потерпевших.«Мошенники ради приобретения выгоды используют различные схемы обмана на самых популярных площадках в сети Интернет. Злоумышленники могут выступать как покупателями, так и продавцами», - отмечают в полиции.Так, житель Заиграевского района разместил объявление на «Юле» о продаже водяного насоса. «Покупатель» предложил оформить безопасную сделку через курьерскую службу и скинул ссылку на нее. Продавец, перейдя по ссылке, ввел банковские реквизиты своей карты и пароль. Позже мужчина обнаружил отсутствие на карте 18 тысяч рублей.15 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление 45-летнего мужчины о хищении денег с карты. Накануне на сайте «Авито» он увидел объявление о продаже заднего фонаря на автомашину. После некоторой переписки покупатель перевел «продавцу» 13 тысяч рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь, а затем удалил объявление.В МВД также сообщили, что есть случаи, когда потерпевшие при получении товара в почтовых отделениях обнаруживают не соответствие заказу.«3 июня в полицию обратилась 52-летняя горожанка, которая при заказе платья в социальной сети получила в посылке старые футболки и носки. Аналогичная ситуация произошла с жительницей Северобайкальска: при заказе двух пар ортопедических кроссовок мошенники отправили потерпевшей пару летних тапочек и мятую бумагу», - рассказали полицейские.В МВД предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо тщательно изучить сайт, ознакомиться с отзывами о приобретаемом товаре. Приобретать товар у проверенных продавцов. По возможности не переводить заранее деньги. При отсутствии уверенности в надежности продавца нужно отказаться от заказа.По размещенным объявлениям на сайтах продаж необходимо проверять абонентский номер продавца или покупателя, изучить его карточку, рейтинг о нем, отзывы. Ни в коем случае не нужно открывать никакие ссылки, тем более указывать свои банковские реквизиты.Фото: pixabay.com