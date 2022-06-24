В Улан-Удэ взорвавшийся самогонный аппарат разнес квартиру и подъезд

Паблик «Весь Улан-Удэ» опубликовал фото и видео с места взрыва самогонного аварата, случившегося в одном из домов на ул. Фрунзе. На кадрах видно, что от взрыва пострадала не только квартира, где он находился, но и подъезд. Вылетевшие из него разбитые стекла разбросаны по всей прилегающей территории.





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и правоохранительные органы. На видео видно, как к автомобилю скорой идет молодой парень с забинтованными руками. Как сообщили в МЧС Бурятии, 19-летнего пострадавшего госпитализировали в БСМП.









Напомним, схожее происшествие случилось в Улан-Удэ вечером 17 июня на улице Юного Коммунара. Там 40-летняя женщина, проживающая с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире, установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства. После этого она с четырехгодовалым сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.





Вернувшись домой после прогулки, женщина включила свет в коридоре. В это время произошел взрыв газа, который накопился в результате работы самогонного аппарата. Мать и ребенок получили ожоги рук, ног и лица и были госпитализированы.Фото: «Весь Улан-Удэ»