В Бурятии полицейские изъяли более 170 килограммов омуля

На территории республики продолжается проведение мероприятий, предусмотренных 1 этапом комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2022».17 июня в устье реки Кичера сотрудниками МО МВД России «Северобайкальский» совместно с представителями Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержан мужчина, осуществляющий браконьерский лов омуля. У злоумышленника изъято 732 особя омуля массой свыше 170 килограммов, более 100 метров рыболовных сетей и плавательные средства.Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более двух миллионов шестисот тысяч рублей, что расценивается как особо крупный.Отметим, что злоумышленник - 65-летний неработающий житель п. Нижнеангарска, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Подразделением дознания территориального органа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.С начала первого этапа операции «Путина-2022» в Бурятии сотрудниками полиции выявлено 54 факта нарушения правил рыболовства, по которым возбуждено 24 уголовных дела и составлено 17 административных протоколов.У злоумышленников изъято более тысячи килограммов рыбы, 64 рыболовных сети, 2 лодочных мотора, а также иные орудия лова, сообщает МВД по РБ.Фото: МВД по РБ