В Бурятии женщина из мести обвинила бывшего возлюбленного в серьезном преступлении

Кабанским районным судом вынесен приговор по редкой статье - ч.3 ст.306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.Судом установлено, что в октябре 2020 года женщина рассталась с сожителем, с которым они проживали около трех лет. При этом ключ от замка входной двери в дом бывшего сожителя у неё остался.После расставания ей стало известно, что мужчина проживает с другой, что ее очень разозлило, и однажды, находясь у себя дома и употребляя спиртные напитки, она решила сообщить в правоохранительные органы о якобы приобретении и сбыте мужчиной байкальского омуля, то есть о совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, относящегося к категории небольшой тяжести. При этом женщина решила искусственно создать доказательства обвинения.За несколько дней до этого ночью женщина приобрела байкальский омуль у незнакомых мужчин и хранила рыбу в морозильной камере в своей придомовой постройке. Она взяла несколько коробок с замороженной рыбой и пешком, на руках унесла их поочередно в дом бывшего сожителя. Когда все «брикеты» были унесены, она позвонила на номер 112 и анонимно сообщила диспетчеру адрес и данные мужчины, указав, что у него дома хранится рыба омуль и мужчина занимается его продажей.В ходе проведенной проверки по сообщению о преступлении факт приобретения и продажи мужчиной байкальского омуля не подтвердился. Сама же женщина в ходе беседы призналась сотрудникам полиции, что данная рыба принадлежит ей, и что она сообщила ложную информацию в службу «112», т.к. была зла на мужчину из-за случившегося между ними конфликта.Женщина в судебном заседании вину признала полностью и раскаялась в содеянном.Кабанским районным судом женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, - ей назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с женщины взысканы процессуальные издержки, около четырнадцати тысяч рублей, связанные с вознаграждением адвоката.Приговор сторонами обжалован не был, вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кабанского суда.