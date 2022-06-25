В Улан-Удэ пьяного пассажира выгнали с трамвая и он тут же попал под машину

Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось сообщение о нелепом ДТП. Как рассказывают очевидцы, пьяного пассажира выгнали из трамвая, и он угодил под колёса машины. Он чудом остался жив.На видео видно, как мужчина лежит лицом вниз на дороге, ему пытаются помочь прохожие.Однако в пресс-службе ГИБДД по РБ заявляют, что сообщения о подобном ДТП к ним не поступало.Тем временем, в комментариях к посту пользователи не торопятся жалеть пострадавшего.- Пить меньше надо.- Надо ещё штраф влепить за нарушение правил дорожного движения! – пишут пользователи.