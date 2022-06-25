Происшествия 25.06.2022 в 20:20
В Улан-Удэ пьяного пассажира выгнали с трамвая и он тут же попал под машину
Мужчина чудом остался жив
Текст: Номер один
Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось сообщение о нелепом ДТП. Как рассказывают очевидцы, пьяного пассажира выгнали из трамвая, и он угодил под колёса машины. Он чудом остался жив.
На видео видно, как мужчина лежит лицом вниз на дороге, ему пытаются помочь прохожие.
Однако в пресс-службе ГИБДД по РБ заявляют, что сообщения о подобном ДТП к ним не поступало.
Тем временем, в комментариях к посту пользователи не торопятся жалеть пострадавшего.
- Пить меньше надо.
- Надо ещё штраф влепить за нарушение правил дорожного движения! – пишут пользователи.
На видео видно, как мужчина лежит лицом вниз на дороге, ему пытаются помочь прохожие.
Однако в пресс-службе ГИБДД по РБ заявляют, что сообщения о подобном ДТП к ним не поступало.
Тем временем, в комментариях к посту пользователи не торопятся жалеть пострадавшего.
- Пить меньше надо.
- Надо ещё штраф влепить за нарушение правил дорожного движения! – пишут пользователи.
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