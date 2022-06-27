Происшествия 27.06.2022 в 09:21

Четыре человека госпитализированы после крупного ДТП на трассе в Бурятии

Недалеко от поселка Горный столкнулись легковушка и минивен
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Текст: Константин Воронов
Четыре человека госпитализированы после крупного ДТП на трассе в Бурятии
Поздним вечером 26 июня на 332-м км трассы «Байкал» недалеко от поселка Горный произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Кабанск-инфо.24/7», на дороге столкнулись автомобили Honda Stepwgn и Toyota.

«В результате аварии госпитализированы 4 человека, в том числе 12-летний ребенок. Пострадавшие получили ушибы, ссадины и сотрясения», - передает «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним, ранним утром 26 июня еще одно крупное ДТП произошло на 587-м километре трассы «Байкал» неподалеку от села Хонхолой. Там столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» с пассажирами и грузовик «Мицубиси Фусо». В результате аварии пострадали несколько человек, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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