В Бурятии утонул ребенок

«Вчера спасателями было обследовано 900 м2 водоема. Сегодня в 07:35 утра спасатели обнаружили и подняли тело ребенка, после чего тело было передано сотрудникам полиции» - сообщили в пресс-службе БРПСС.

26 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в населенном пункте Лиственничное на территории рыбзавода в пруду утонула девочка 13 лет. По имеющейся информации, ребенок отдыхал на озере вместе с мамой.