Происшествия 27.06.2022 в 11:48

В Бурятии утонул ребенок

13-летняя девочка отдыхала на озере с мамой
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии утонул ребенок
26 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в населенном пункте Лиственничное на территории рыбзавода в пруду утонула девочка 13 лет. По имеющейся информации, ребенок отдыхал на озере вместе с мамой. 

«Вчера спасателями было обследовано 900 м2 водоема. Сегодня в 07:35 утра спасатели обнаружили и подняли тело ребенка, после чего тело было передано сотрудникам полиции»

- сообщили в пресс-службе БРПСС.


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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

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