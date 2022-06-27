Происшествия 27.06.2022 в 11:48
В Бурятии утонул ребенок
13-летняя девочка отдыхала на озере с мамой
Текст: Нина Павлова
26 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в населенном пункте Лиственничное на территории рыбзавода в пруду утонула девочка 13 лет. По имеющейся информации, ребенок отдыхал на озере вместе с мамой.
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«Вчера спасателями было обследовано 900 м2 водоема. Сегодня в 07:35 утра спасатели обнаружили и подняли тело ребенка, после чего тело было передано сотрудникам полиции»- сообщили в пресс-службе БРПСС.
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