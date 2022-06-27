Два района в Бурятии остались без света

В Бурятии энергетики восстанавливают электроснабжение Окинского и Тункинского районов. Причиной отключения стало нарушение на подстанции 110 кВ «Быстрая», относящейся к сетям Иркутской электросетевой компании.«Сегодня в 10.25 по местному времени произошло отключение электроэнергии в Тункинском и Окинском районах. Специалисты филиала «Россети Сибирь» в Бурятии сейчас подключают жителей Тункинского района по резервной схеме. В ближайшее время электроснабжение обеспечат. В Окинском районе такой возможности нет. Пока жители обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельной электростанции. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей продолжаются», - сообщили в «Россетях».Фото: «Номер один»