В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули

В мае-июне 2022 года в столице Бурятии спасли троих тонувших, в том числе недавно спасли двух мальчишек. Братья хотели переплыть реку в районе Левобережья, но у них плохо получилось. Их семья живет недалеко от реки. После этого случая власти взяли этих детей на контроль.Утонуло за этот период трое купавшихся.В Управлении по ЧС Улан-Удэ говорят, что 27-29 июня в городе ожидается жара в 37-39 градусов. Всех призывают не купаться в неположенных местах, соблюдать правила безопасного поведения у водоемов. Особое внимание муниципальные власти уделят Степной протоке и району у рынка «Народный». В целом, берега улан-удэнских водоемов будут патрулировать три пеших группы. Также на патрулирование выйдут две лодки.Сейчас в городе заканчивается работа по подготовке пляжа на острове Комсомольский, справа от въезда. Вот-вот должны быть получены последние согласования.Фото: МЧС Бурятии