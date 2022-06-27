Происшествия 27.06.2022 в 14:47

В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули

Трагедия чуть не случилась в районе Левого берега
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули
В мае-июне 2022 года в столице Бурятии спасли троих тонувших, в том числе недавно спасли двух мальчишек. Братья хотели переплыть реку в районе Левобережья, но у них плохо получилось. Их семья живет недалеко от реки. После этого случая власти взяли этих детей на контроль.

Утонуло за этот период трое купавшихся.

В Управлении по ЧС Улан-Удэ говорят, что 27-29 июня в городе ожидается жара в 37-39 градусов. Всех призывают не купаться в неположенных местах, соблюдать правила безопасного поведения у водоемов. Особое внимание муниципальные власти уделят Степной протоке и району у рынка «Народный». В целом, берега улан-удэнских водоемов будут патрулировать три пеших группы. Также на патрулирование выйдут две лодки.

Сейчас в городе заканчивается работа по подготовке пляжа на острове Комсомольский, справа от въезда. Вот-вот должны быть получены последние согласования.

Фото: МЧС Бурятии
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