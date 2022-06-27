Полиция Бурятии просит помочь найти подозреваемого в угоне

Полиция Бурятии разыскивает подозреваемого в угоне автомобиля. По словам заявительницы, припаркованный во дворе дома на улице Жердева, 25 автомобиль «Тойота Таун Айс» (госномер С 568 ЕВ 03) был угнан злоумышленником в период с вечера 25 июня до вечера 26 июня.«В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось отследить передвижение автомашины. Камера комплекса систем фотофиксации движения транспортных средств запечатлела иномарку на улице Иволгинской: подозреваемый 26 июня около 05.30 утра направлялся из центра города в сторону Левого берега. Его приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения», - сообщили в МВД Бурятии.При наличии информации о водителе на фото или его местонахождении полиция просит сообщить по телефону: 8 (924) 353-77-28.