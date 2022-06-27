Происшествия 27.06.2022 в 16:21

Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере

На берегу водоема установлены таблички о запрете купания, но их проигнорировали
A- A+
Текст: Константин Воронов
Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере
Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности трагического происшествия на водоеме в Прибайкальском районе, в результате которого погибла 13-летняя девочка.

Как сообщили в следственном ведомстве, днем 26 июня девочка вместе с матерью и сестрою отдыхали на берегу искусственно-экспериментального рыбразводного водоема в местности «Рыбка», недалеко от села Лиственничное. Девочка с сестрой и другими детьми каталась на надувной лодке. Так как у детей не получалось грести веслами, сначала с лодки спрыгнул мальчик, который некоторое время толкал лодку. Устав, он поплыл на берег водоема. Следом за ним в воду спрыгнула девочка, которая передвигалась по воде, держась за веревку лодки, но в какой-то момент она исчезла. Оставшиеся в лодке дети решили, что она вместе с мальчиком уплыла. Вернувшись на берег, мальчик понял, что девочки нигде нет и начал звать на помощь взрослых.

Тело девочки удалось найти утром 27 июня на дне водоема.

«Данный водоем является искусственным состоит из 4 прудов охладителей и принадлежит рыбзаводу. На территории водоемов имеются два столба от электропередач, на которых висят таблички о запрете купания и о запрете нахождении посторонних лиц в водоохраной зоне», - отмечают в Следственном комитете. 


В настоящее время по факту гибели девочки проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято правовое решение.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
несчастный случай

Все новости

Вакцинация против COVID-19
27.06.2022 в 16:23
Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере
27.06.2022 в 16:21
Полиция Бурятии просит помочь найти подозреваемого в угоне
27.06.2022 в 15:59
Ветераны боевых действий из Бурятии отправились на спецоперацию на Украину
27.06.2022 в 15:43
На Украине погиб 21-летний морпех из Улан-Удэ
27.06.2022 в 15:39
В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули
27.06.2022 в 14:47
Полицейские Бурятии задержали омулевого браконьера с поличным
27.06.2022 в 14:40
На трассе «Байкал» произошел новый обвал
27.06.2022 в 14:37
Улан-Удэ охвачен массовыми поджогами тополиного пуха
27.06.2022 в 14:09
В Улан-Удэ звание «Заслуженного артиста Бурятии» получил Владимир Барташевич
27.06.2022 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Полиция Бурятии просит помочь найти подозреваемого в угоне
Его лицо зафиксировала одна из дорожных камер
27.06.2022 в 15:59
В Улан-Удэ спасли мальчиков-братьев, которые едва не утонули
Трагедия чуть не случилась в районе Левого берега
27.06.2022 в 14:47
Полицейские Бурятии задержали омулевого браконьера с поличным
Он на резиновой лодке неподалеку от берега Байкала снимал сети с уловом; ущерб – более 230 тыс рублей
27.06.2022 в 14:40
Два района в Бурятии остались без света
Причиной отключения стала авария на подстанции
27.06.2022 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru