Происшествия 27.06.2022 в 16:21
Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере
На берегу водоема установлены таблички о запрете купания, но их проигнорировали
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности трагического происшествия на водоеме в Прибайкальском районе, в результате которого погибла 13-летняя девочка.
Как сообщили в следственном ведомстве, днем 26 июня девочка вместе с матерью и сестрою отдыхали на берегу искусственно-экспериментального рыбразводного водоема в местности «Рыбка», недалеко от села Лиственничное. Девочка с сестрой и другими детьми каталась на надувной лодке. Так как у детей не получалось грести веслами, сначала с лодки спрыгнул мальчик, который некоторое время толкал лодку. Устав, он поплыл на берег водоема. Следом за ним в воду спрыгнула девочка, которая передвигалась по воде, держась за веревку лодки, но в какой-то момент она исчезла. Оставшиеся в лодке дети решили, что она вместе с мальчиком уплыла. Вернувшись на берег, мальчик понял, что девочки нигде нет и начал звать на помощь взрослых.
Тело девочки удалось найти утром 27 июня на дне водоема.
В настоящее время по факту гибели девочки проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято правовое решение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в следственном ведомстве, днем 26 июня девочка вместе с матерью и сестрою отдыхали на берегу искусственно-экспериментального рыбразводного водоема в местности «Рыбка», недалеко от села Лиственничное. Девочка с сестрой и другими детьми каталась на надувной лодке. Так как у детей не получалось грести веслами, сначала с лодки спрыгнул мальчик, который некоторое время толкал лодку. Устав, он поплыл на берег водоема. Следом за ним в воду спрыгнула девочка, которая передвигалась по воде, держась за веревку лодки, но в какой-то момент она исчезла. Оставшиеся в лодке дети решили, что она вместе с мальчиком уплыла. Вернувшись на берег, мальчик понял, что девочки нигде нет и начал звать на помощь взрослых.
Тело девочки удалось найти утром 27 июня на дне водоема.
«Данный водоем является искусственным состоит из 4 прудов охладителей и принадлежит рыбзаводу. На территории водоемов имеются два столба от электропередач, на которых висят таблички о запрете купания и о запрете нахождении посторонних лиц в водоохраной зоне», - отмечают в Следственном комитете.
В настоящее время по факту гибели девочки проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято правовое решение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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