Следком Бурятии сообщил подробности гибели 13-летней девочки на озере

«Данный водоем является искусственным состоит из 4 прудов охладителей и принадлежит рыбзаводу. На территории водоемов имеются два столба от электропередач, на которых висят таблички о запрете купания и о запрете нахождении посторонних лиц в водоохраной зоне», - отмечают в Следственном комитете.





