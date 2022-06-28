Происшествия 28.06.2022 в 09:33
В Бурятии вальщик леса нарубил лишнего
Мужчину осудили и заставили возместить ущерб
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
«Мужчина работал вальщиком леса в Бурятии. В феврале 2022 года он незаконно спилил 23 сосны на территории Селенгинского лесничества. Ущерб составил 236 тыс. рублей, который подсудимый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал иркутянина виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Фото: «Номер один»
«Мужчина работал вальщиком леса в Бурятии. В феврале 2022 года он незаконно спилил 23 сосны на территории Селенгинского лесничества. Ущерб составил 236 тыс. рублей, который подсудимый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал иркутянина виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Фото: «Номер один»
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