Происшествия 28.06.2022 в 09:33

В Бурятии вальщик леса нарубил лишнего

Мужчину осудили и заставили возместить ущерб
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии вальщик леса нарубил лишнего
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

«Мужчина работал вальщиком леса в Бурятии. В феврале 2022 года он незаконно спилил 23 сосны на территории Селенгинского лесничества. Ущерб составил 236 тыс. рублей, который подсудимый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал иркутянина виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: «Номер один»
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черные лесорубы

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