В Бурятии вальщик леса нарубил лишнего

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.«Мужчина работал вальщиком леса в Бурятии. В феврале 2022 года он незаконно спилил 23 сосны на территории Селенгинского лесничества. Ущерб составил 236 тыс. рублей, который подсудимый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал иркутянина виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото: «Номер один»