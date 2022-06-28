Происшествия 28.06.2022 в 09:56

В Бурятии перевернувшийся грузовик стал причиной лесного пожара

Из-за короткого замыкания загорелся бак автомобиля, огонь перекинулся на лес
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии перевернувшийся грузовик стал причиной лесного пожара
За прошедшие сутки в Бурятии возникли 3 лесных пожара в Баргузинском и Кабанском районах. Причиной одного из возгораний стала перевернувшаяся машина.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, житель Баргузинского района с напарником легально заготавливал древесину для собственных нужд. Поднимаясь в гору на автомобиле «ЗИЛ-131», он не справился с управлением, машина перевернулась 3 раза. Произошло короткое замыкание, загорелся бак автомобиля и огонь перекинулся на лес. Водитель и его напарник не пострадали.

«Площадь возгорания составляет 2 га. В данной местности старая гарь 2015 года, высокая захламленность. Пожар окружён, горит внутри. В отношении виновника лесного пожара составлен протокол о нарушении, ведётся следствие» - рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

В Кабанском районе 2 лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём – в Бабушкинском и Кабанском лесничествах. Возгорание в Бабушкинском лесничестве началось от вагончика местного жителя, который заготавливал древесину для собственных нужд. Все подробности выясняются.

Всего с огнём сражались 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 2,6 га.

Один лесной пожар в Кабанском лесничестве на площади 0,3 га ликвидирован.

На утро 28 июня продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Кабанском и Баргузинском районах.

Фото: РАЛХ
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Лесной пожар

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