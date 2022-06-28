Судимый свердловчанин устроил драку с грабежом в Улан-Удэ

Ночью в одном из ресторанов Улан-Удэ произошел грабеж. Как рассказал потерпевший, во время отдыха в ресторане на проспекте Автомобилистов между его компанией и другими посетителями возник конфликт. В ходе ссоры началась драка, во время которой неизвестный мужчина сорвал с его шеи золотую цепь и скрылся в сторону кольцевой развязки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.«Получив ориентировку с приметами подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии спустя полчаса задержал злоумышленника неподалеку от места преступления. При личном досмотре похищенное ювелирное украшение обнаружено в его обуви», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанным оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель Свердловской области. По словам мужчины, в Бурятию он приехал в гости к знакомой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии