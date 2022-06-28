В Бурятии сбили пожилого мужчину

ДТП с участием пешехода произошло во 2-м микрорайоне Гусиноозерска вечером 27 июня. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ.Фото: «Селенга-инфо.24/7»