Происшествия 28.06.2022 в 11:29
В Бурятии сбили пожилого мужчину
Пострадавший госпитализирован с травмами
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием пешехода произошло во 2-м микрорайоне Гусиноозерска вечером 27 июня. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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