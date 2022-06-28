В Бурятии ссора между пенсионерами на почве ревности закончилась убийством

25 июня в одном из домов в селе Кижинга произошло убийство 68-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 64-летнего знакомого покойного, с которым они вместе употребляли спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, утром 25 июня к обвиняемому в гости пришла его сестра с сожителем, которые накануне приехали в село на праздник. Вместе они стали распивать спиртное. Во время застолья гость ненавязчиво уделял внимание сожительнице обвиняемого. Из-за этого под вечер между пьяными мужчинами на фоне ревности произошла ссора. В ее ходе злоумышленник схватил с кухонного стола нож и нанес удар в предплечье знакомому. Клинок повредил кровеносные сосуды, и спустя непродолжительное время потерпевший скончался от обильной кровопотери.«В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии