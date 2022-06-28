Читинец похитил оборудование у золотодобытчиков Бурятии и год бегал от полиции

Полиция Бурятии расследует уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Читы, обвиняемого в краже оборудования с территории бывшего золотодобывающего предприятия в 15 километрах от села Гунда. Ущерб от действий злоумышленника составил 550 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, кража произошла в феврале 2021 года. Читинец, ранее работавший на приисках, в 2020 году узнал, что организация прекращает работу и распродает технику. Он интересовался вопросом приобретения золотопромывающего оборудования у руководства фирмы, но цена его не устроила.«Спустя год, зная, что оборудование по-прежнему не продано, читинец решил похитить его. Наняв грузовик и кран, он приехал в Еравнинский район и демонтировал металлическую бочку из золотопромывающей установки. Затем вывез её в Забайкальский край, распилил на части и сдал в пункт приема металла. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению», - рассказали в полиции.Узнав, что находится в розыске, злоумышленник стал скрываться. Более года он прятался от правоохранителей, однако в апреле 2022 года по приезду в Бурятию был задержан оперативниками.Фото: «Номер один»