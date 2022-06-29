Происшествия 29.06.2022 в 08:28

В Улан-Удэ подросток утонул, спасая девушку

Трагедия произошла на Уде
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подросток утонул, спасая девушку
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 17-летнего подростка, который утонул на Уде, спасая из воды знакомую.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 28 июня подросток вместе с друзьями отдыхал на берегу одного из островков реки Уда. Внезапно, находясь в воде на расстоянии нескольких метров от берега, девушка из их компании начала тонуть, кричать и звать на помощь. Четверо молодых людей кинулись в реку. Доплыв до девушки, они стали выталкивать ее к берегу. В этот момент подросток, попав в глубокое место реки, ушел под воду. Девушка и ее друзья благополучно выбрались на сушу и позвонили в службу спасения.

Вечером тело погибшего парня нашли спасатели.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на восстановление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в МЧС Бурятии, в месте трагедии были установлены знаки, запрещающие купание.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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