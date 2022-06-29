Происшествия 29.06.2022 в 08:42

В Улан-Удэ произошел пожар в «Пиплс парке»

Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ произошел пожар в «Пиплс парке»
Вечером 28 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в здании кинотеатра в «Пиплс парке». На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое задымление. Самостоятельно из здания эвакуировались 57 человек. В результате пожара сгорел утеплитель под обшивкой на площади 10 кв. м. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.


Всего к тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Фото: МЧС Бурятии
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