В Улан-Удэ произошел пожар в «Пиплс парке»

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое задымление. Самостоятельно из здания эвакуировались 57 человек. В результате пожара сгорел утеплитель под обшивкой на площади 10 кв. м. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.





Вечером 28 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в здании кинотеатра в «Пиплс парке». На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты.Всего к тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники.Причина возгорания сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии