Происшествия 29.06.2022 в 08:42
В Улан-Удэ произошел пожар в «Пиплс парке»
Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
Вечером 28 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в здании кинотеатра в «Пиплс парке». На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты.
Всего к тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое задымление. Самостоятельно из здания эвакуировались 57 человек. В результате пожара сгорел утеплитель под обшивкой на площади 10 кв. м. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Всего к тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единиц техники.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
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