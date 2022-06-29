Происшествия 29.06.2022 в 09:45
В Улан-Удэ виновник гибели 9-летнего мальчика получил 3 года колонии
Мужчина пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении 25-летнего водителя, который сбил 9-летнего мальчика.
Напомним, трагедия случилась 2 октября прошлого года в районе дома №42 по ул. Краснофлотская. Водитель автомобиля «Тойота Хайс» сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В результате наезда ребенок получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
«Трагедия произошла по причине преступной неосторожности водителя. У него отсутствовало право управления транспортным средством, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзорность с места водителя», - прокомментировали происшествие в прокуратуре.
В мае этого года Октябрьский райсуд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его, но неудачно.
«Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о вынесении оправдательного приговора Верховным судом Бурятии оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре республики.
Напомним, трагедия случилась 2 октября прошлого года в районе дома №42 по ул. Краснофлотская. Водитель автомобиля «Тойота Хайс» сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В результате наезда ребенок получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
«Трагедия произошла по причине преступной неосторожности водителя. У него отсутствовало право управления транспортным средством, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзорность с места водителя», - прокомментировали происшествие в прокуратуре.
В мае этого года Октябрьский райсуд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его, но неудачно.
«Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о вынесении оправдательного приговора Верховным судом Бурятии оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре республики.
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