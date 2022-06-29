В Улан-Удэ публикуют фотографии жуткого ДТП в поселке Светлый

Сегодня ранним утром на дороге около посёлка Светлый произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», по предварительным данным, автомобиль «Тойота Марк 2» выехал на встречную полосу, где задел «Тойоту Филдер», а после врезался в «Лэнд Крузер». Информация о пострадавших сейчас уточняется.

























Фото: «Аварком кузов-салон»