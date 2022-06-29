Происшествия 29.06.2022 в 10:00

В Улан-Удэ публикуют фотографии жуткого ДТП в поселке Светлый

На дороге столкнулись три автомобиля, возможно, есть пострадавшие
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ публикуют фотографии жуткого ДТП в поселке Светлый
Сегодня ранним утром на дороге около посёлка Светлый произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», по предварительным данным, автомобиль «Тойота Марк 2» выехал на встречную полосу, где задел «Тойоту Филдер», а после врезался в «Лэнд Крузер». Информация о пострадавших сейчас уточняется.






Фото: «Аварком кузов-салон»
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