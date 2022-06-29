В Бурятии мертвая женщина несколько дней пролежала в доме

Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска о том, что её пожилая родственница несколько дней не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.Спасатели вместе с полицейскими выехали на место.«В присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники БРПСС вскрыли дверь, обеспечив доступ в помещение. Внутри дома была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно, она умерла несколько дней назад», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»