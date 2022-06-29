Происшествия 29.06.2022 в 11:13

В Бурятии мертвая женщина несколько дней пролежала в доме

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы проникнуть в помещение
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мертвая женщина несколько дней пролежала в доме
Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска о том, что её пожилая родственница несколько дней не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

Спасатели вместе с полицейскими выехали на место.

«В присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники БРПСС вскрыли дверь, обеспечив доступ в помещение. Внутри дома была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно, она умерла несколько дней назад», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»

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