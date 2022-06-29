Происшествия 29.06.2022 в 11:20
В Бурятии в лобовом ДТП на трассе пострадали 4 человека, в том числе ребенок
Водитель Тойоты вылетел на встречную полосу и врезался в Хонду
Текст: Нина Павлова
28 июня вечером в Прибайкальском районе недалеко от с. Татаурово мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем «Тойота Рактис», выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Одисей», сообщили в ГИБДД Бурятии.
В результате ДТП оба водителя и 2 пассажира автомобиля Хонда Одисей» женщина и несовершеннолетний мальчик получили травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
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В результате ДТП оба водителя и 2 пассажира автомобиля Хонда Одисей» женщина и несовершеннолетний мальчик получили травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
«Отметим что на момент ДТП в автомобиле «Хонда Одисей» находилось 6 человек, среди них несовершеннолетние дети, только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнем безопасности, участники ДТП избежали более трагических последствий»- добавили в ГИБДД Бурятии.
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