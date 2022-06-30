Происшествия 30.06.2022 в 09:12

В Бурятии борт Ми-8 перебросил 10 пожарных-десантников и 500 кг груза в Хоринский район

Лесной пожар произошел в районе из-за сухой грозы
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии борт Ми-8 перебросил 10 пожарных-десантников и 500 кг груза в Хоринский район
03.mchs.gov.ru
Накануне вертолет Ми-8 МЧС России перебросил 10 пожарных-десантников, а также 500 кг груза на лесной пожар в Хоринском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

"Использование авиационной техники позволяет оперативно осуществлять передислокацию сил и средств, задействованных для тушения природных пожаров. Одновременно экипажем Ми-8 с воздуха ведется мониторинг лесопожарной обстановки", - добавили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что лесной пожар в Хоринском районе возник в результате сухой грозы. 29 июня была дана его локализация. О ликвидации возгорания пока не сообщается.
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