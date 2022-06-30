Происшествия 30.06.2022 в 09:23

Жительницу Бурятии оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию иностранца

Женщина достоверно знала, что он не собирался жить в ее доме
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Текст: Константин Воронов
Жительницу Бурятии оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию иностранца
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Закаменского района, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

«Женщина представила в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Закаменскому району уведомление о месте пребывания гражданина Армении. Указав адрес жилого помещения, находящегося в ее собственности, она не намеревалась его предоставлять для фактического проживания иностранца. Кроме того, осужденная достоверно знала, что мужчина не собирался жить в ее доме», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»

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