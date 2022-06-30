Жительницу Бурятии оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию иностранца

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Закаменского района, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.«Женщина представила в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Закаменскому району уведомление о месте пребывания гражданина Армении. Указав адрес жилого помещения, находящегося в ее собственности, она не намеревалась его предоставлять для фактического проживания иностранца. Кроме того, осужденная достоверно знала, что мужчина не собирался жить в ее доме», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»