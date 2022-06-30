В Бурятии за сутки произошло 18 лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки возникло 18 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Также проводились работы по дотушиванию 3 ранее возникших очагов в Кяхтинском, Хоринском и Баргузинском районах.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все 18 новых лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, при этом 10 возгораний произошло в Хоринском районе. Лесные пожары действовали в труднодоступных, сложных местностях.«В Баргузинском районе очаг возник в 80 км по прямой от села Уро. Местность труднодоступная, болотистая. Группировка вместе с оборудованием и ёмкостями с водой сегодня утром будет доставлена на пожар вертолётом МИ-8», - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.Всего с огнём сражались 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 108 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 37,9 га.На данный момент 10 лесных пожаров удалось ликвидировать, ещё 4 очага локализованы. На утро 30 июня продолжается тушение 7 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Хоринском районах. Также продолжается дотушиванию локализованных очагов.Фото: РАЛХ