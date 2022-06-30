Происшествия 30.06.2022 в 11:29

В Бурятии за сутки произошло 18 лесных пожаров

Все они возникли из-за сухих гроз
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за сутки произошло 18 лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки возникло 18 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Также проводились работы по дотушиванию 3 ранее возникших очагов в Кяхтинском, Хоринском и Баргузинском районах.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все 18 новых лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, при этом 10 возгораний произошло в Хоринском районе. Лесные пожары действовали в труднодоступных, сложных местностях.

«В Баргузинском районе очаг возник в 80 км по прямой от села Уро. Местность труднодоступная, болотистая. Группировка вместе с оборудованием и ёмкостями с водой сегодня утром будет доставлена на пожар вертолётом МИ-8», - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Всего с огнём сражались 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 108 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 37,9 га.

На данный момент 10 лесных пожаров удалось ликвидировать, ещё 4 очага локализованы. На утро 30 июня продолжается тушение 7 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Хоринском районах. Также продолжается дотушиванию локализованных очагов.

Фото: РАЛХ
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