Происшествия 30.06.2022 в 12:08
Жительница Бурятии спасла односельчан от гибели
Женщина заметила пожар у соседей и разбудила спящих хозяев дома
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью в селе Ганзурино Иволгинского района произошел пожар на территории частного дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание в зимовье первой обнаружила соседка, которая, услышав треск шифера, вышла во двор. Женщина сразу бросилась к дому и разбудила спящих соседей.
«В результате пожара огнём уничтожены зимовье, тепляк, летняя кухня, баня, гараж и летник. Общая площадь возгорания составила 88 кв. м. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.
Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
На момент прибытия огнеборцев горело зимовье и другие надворные постройки. Усилиями пожарных удалось не допустить перехода огня на жилой дом, также удалось спасти автотехнику, которая находилась в гараже: УАЗ-469 огнеборцы выкатили вручную.
«В результате пожара огнём уничтожены зимовье, тепляк, летняя кухня, баня, гараж и летник. Общая площадь возгорания составила 88 кв. м. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.
Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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