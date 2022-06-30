Жительница Бурятии спасла односельчан от гибели

На момент прибытия огнеборцев горело зимовье и другие надворные постройки. Усилиями пожарных удалось не допустить перехода огня на жилой дом, также удалось спасти автотехнику, которая находилась в гараже: УАЗ-469 огнеборцы выкатили вручную.







Сегодня ночью в селе Ганзурино Иволгинского района произошел пожар на территории частного дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание в зимовье первой обнаружила соседка, которая, услышав треск шифера, вышла во двор. Женщина сразу бросилась к дому и разбудила спящих соседей.«В результате пожара огнём уничтожены зимовье, тепляк, летняя кухня, баня, гараж и летник. Общая площадь возгорания составила 88 кв. м. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС