Происшествия 30.06.2022 в 12:40

В Улан-Удэ задержали похитительницу саженцев

Свой поступок горожанка объяснила весьма оригинально
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали похитительницу саженцев
Полиция Улан-Удэ задержала женщину, совершившую дерзкую ночную кражу кустарников из дворов домов в 142 микрорайоне. Как рассказали в МВД Бурятии, всего горожанка выкопала 10 кустов спиреи грефшейм и 20 кустов рябинника рябинолистного. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Напомним, сначала жители многоквартирного дома, где была совершена кража, обратились к женщине через социальные сети.

«В 142 мкр женщина выкопала ночью кустарники и цветы. Приехала ночью на машине с ведром и лопаткой!!! И нагло украла саженцы, которые высаживали сотрудники УК и жители микрорайона. Женщина!!! Вас зафиксировали все камеры видеонаблюдения района. Если вы себя узнали, обратитесь в управляющую компанию района для урегулирования этой неприятной ситуации!», - обратились они.

Однако обращение не подействовало, и тогда работники управляющей компании написали заявление в полицию.

Полицейские просмотрели видеозаписи с камер домофонов, запечатлевших происходящее, и в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленницу – 37-летнюю жительницу частного сектора. Часть похищенных растений она посадила у себя в ограде; другая, ожидающая посадки, была изъята из гаража.

«По словам женщины, она давно мечтала приобрести кусты спиреи грефшейм и рябинника рябинолистного, но нигде не могла их найти. Поэтому, увидев растения в одном из дворов 142 квартала, ночью на машине вернулась и выкопала их. То же самое она проделала с оставшейся частью кустарников следующей ночью. Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась, является домохозяйкой», - рассказали в МВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: соцсети
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