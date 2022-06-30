Происшествия 30.06.2022 в 13:27

В Улан-Удэ двух человек госпитализировали после нападения алабая

Собака набросилась на хозяев, когда её собирались кормить
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ двух человек госпитализировали после нападения алабая
Утром 30 июня в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о нападении собаки на своих хозяев - двоих мужчин. На момент обращения, со слов потерпевшего, он истекал кровью, а юноша получил множественные рваные раны.

На место оперативно выехала бригада скорой помощи, служба отлова, специалисты Комитета городского хозяйства и администрации района. Для обеспечения безопасности окружающих животное отловили и поместили в приют, там его обследуют ветеринары.

- Установлено, что хозяин дома вместе с 17-летним племянником пошел кормить собаку породы алабай, собака выбежала из вольера и напала на юношу. Хозяин попытался отогнать собаку, но она напала и на него, - сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Пострадавших доставили в больницу. После обследования хозяина собаки отпустили домой на амбулаторное лечение, о состоянии юноши пока информации нет.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, это уже второй случай нападения среднеазиатских овчарок на своих хозяев за последние два дня. Похожее происшествие случилось 29 июня в мкр. Старый Зелёный. Там алабай сорвался с цепи и укусил хозяйку за руку. Женщина получила глубокую рваную рану.

- Во время принятия решения о приобретении домашнего животного важно помнить, что собаки требуют к себе много внимания, необходимо уделять время на их воспитание. При возникновении агрессии у собаки необходимо в кратчайшие сроки обратиться к кинологу для коррекции поведения, - напомнили в Управлении ветеринарии РБ.

Фото: pixabay.com
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