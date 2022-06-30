Происшествия 30.06.2022 в 17:27

В Бурятии мужчина признался в убийстве спустя 14 лет после его совершения

Что стало причиной такого позднего раскаяния – неизвестно
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Текст: Номер один
В Бурятии мужчина признался в убийстве спустя 14 лет после его совершения
В Кабанском районном суде вынесли решение по необычному делу. Мужчина, совершивший зверское убийство односельчанина, решил признаться в содеянном спустя 14 лет. 

Сейчас слесарю Евгению Суханову 46 лет, он холост, имеет несовершеннолетнего ребенка. Убийство, о котором шла речь на суде, произошло в далеком 2008 году. Однако тогда расследование зашло в тупик, а изъятые отпечатки пальцев с места происшествия «не бились». Сегодня, когда Суханов явился с повинной, его признательные показания подтвердились в томчисле и отпечатками, которые сверили по базе. 

Итак, 11 августа примерно с 15 до 16 часов Суханов направился в гости к знакомому Сергею Иванову, с которым они познакомились чуть ранее, в этот же день, когда вместе выпивали. 

Суханов подошел к окну, постучал, но, видимо, не рассчитал силу, и стекло разбилось. Когда незваный гость вошел в дом, хозяин жилья Иванов был взбешен. Из-за разбитого окна начался конфликт. Иванов схватил нож и два раза ударил противника в плечо и грудь. В ответ Суханов ударил хозяина дома бутылкой по голове, а затем схватился за табурет, ударив им мужчину трижды. После чего Иванов упал на пол, и, ударившись головой о стену, потерял сознание. 

Теперь, когда у противника выпал из руки нож, и он беззащитен, казалось бы, самое время остановиться и успокоиться. Но Суханова не отпускала ярость. Он взял выпавший из рук Иванова нож и нанес им 4 удара в грудь обидчика. После этого Суханов взял в руки еще и металлический гвоздодер и вонзил его в глаз лежащему на полу мужчине. 

Список причиненных травм и увечий в документах суда оказался достаточно длинный, в несколько абзацев. Эксперты подтвердили, что между данными страшными увечьями и смертью Иванова есть прямая причинно-следственная связь. Сергей Иванов умер на месте происшествия спустя непродолжительное время. 

Суд признал Суханова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

- По совокупности преступлений, путем частичного сложения суд решил окончательно назначить наказание в виде 10 лет двух месяцев лишения  свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - говорит помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева. 

Имена и фамилии фигурантов дела изменены.

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