Житель Улан-Удэ притворялся безработным

Удовлетворены исковые требования прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ о взыскании с гражданина необоснованно полученных денежных средствПрокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о занятости населения при выплате безработным пособия из средств федерального бюджета. Выявлен факт получения пособия по безработице в период осуществления лицом трудовой деятельности.Установлено, что работник коммерческого предприятия встал на учет в качестве безработного и оформил заявление на получение социальных выплат электронным способом. Вследствие чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 37 тыс. рублей.В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании с гражданина необоснованно полученных денежных средств. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.