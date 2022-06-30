Происшествия 30.06.2022 в 17:43

Житель Улан-Удэ притворялся безработным

Мужчина незаконно получал социальные выплаты  
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ притворялся безработным
Удовлетворены исковые требования прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ о взыскании с гражданина необоснованно полученных денежных средств
 
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ  проверила соблюдение законодательства о занятости населения при выплате безработным пособия из средств федерального бюджета. Выявлен факт получения пособия по безработице в период осуществления лицом трудовой деятельности.

Установлено, что работник коммерческого предприятия встал на учет в качестве безработного и оформил заявление на получение социальных выплат электронным способом. Вследствие чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 37 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании с гражданина необоснованно полученных денежных средств. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.  

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