Происшествия 01.07.2022 в 09:44
Один человек погиб, еще один ранен в лобовом ДТП на трассе в Бурятии
Пожилой водитель выехал на встречную полосу
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло сегодня ночью на 332-м км трассы «Байкал» в районе поселка Горный. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Лайст Эйс Ноах», ехавший в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиси Лансер».
В результате аварии водитель «Тойоты» получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ, 60-летний водитель «Митсубиси» от полученных травм скончался на месте.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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