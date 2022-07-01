Один человек погиб, еще один ранен в лобовом ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП произошло сегодня ночью на 332-м км трассы «Байкал» в районе поселка Горный. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Лайст Эйс Ноах», ехавший в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиси Лансер».





В результате аварии водитель «Тойоты» получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ, 60-летний водитель «Митсубиси» от полученных травм скончался на месте.





Фото: «Кабанск-инфо.24/7»