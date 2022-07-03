Среди пострадавших от жуликов иркутского «майнинг-отеля» могут быть и жители Бурятии

«Жители Бурятии в последние годы также включились в майнинг, приобретая дорогостоящее оборудование, лучшие и самые эффективные «добытчики биткойнов». Asic mining стоили около 1 млн рублей (правда недавно цены понизились), - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Воробьев. - Поскольку иркутские компании предлагали выгодные условия для майнинг-отелей, размещая в отдельно стоящих ангарах оборудование, то инвесторы из многих регионов, в том числе из Бурятии и Читы, активно заключали договоры с иркутянами. Это была нормальная практика, когда майнинг-отель зарабатывал на разнице между своим тарифом и тем, который ему платили клиенты»

Следователи Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбудили уголовное дело в отношении организаторов иркутского «майнинг-отеля», подозреваемых в хищении оборудования своих клиентов на сумму более 100 млн рублей.Как сообщают в полиции, фирма действовала с ноября 2021 года по май 2022, а ее представители размещали объявления в региональных СМИ и на интернет-ресурсах о предоставлении площадки гражданам, желающим разместить свое оборудование в майнинг-отеле. Добавим, что частные инвесторы могли установить устройства в своих квартирах, но оборудование слишком шумное и выделяет большое количество тепла.«Клиентам предлагались выгодные условия размещения на собственной майнинг-ферме - цены за аренду площадей и потребляемую электроэнергию назывались ниже рыночных. При этом вычислительную технику требовалось передать как можно быстрее, что аргументировалось ограниченным количеством мест для устройств. По условиям договора клиентам не называлось, где фактически будет находиться оборудование, а данные для доступа к программам, позволяющим распоряжаться добываемой криптовалютой (так называемому «пулу»), находились только у представителя фирмы», - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.Но в какой-то момент организаторы «майнинг-отеля» скрылись, прекратив выплаты и не вернув клиентам дорогостоящую технику.По информации источника, знакомого с ситуацией, пострадавшими стали около 100 человек, каждый из которых принес в «отель» оборудование на сумму от миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере». Из офиса изъяли различные вещественные доказательства, в том числе компьютерную технику и документы. Ведется расследование, полиция разыскивает организаторов. Пострадавшим от действий организаторов «майнинг-отеля», еще не обратившимся в правоохранительные органы, предлагается позвонить по номеру дежурной части отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону (3952) 21-69-40.По некоторым сведениям, среди клиентов исчезнувшего «майнинг-отеля» могут быть и жители Бурятии, кого привлекли выгодные условия инвестирования в добычу криптовалюты в Иркутске. Напомним, что жители Иркутской области сегодня платят 1 рубль 23 копейки за киловатт/час. Тогда как в Бурятии электроэнергия обходится в три раза дороже - 3 рубля 5 копеек. Как отмечают эксперты, в этих условиях установка оборудования для майнинга в Бурятии гораздо менее выгодна, чем в Иркутской области, поскольку при майнинге потребляется огромное количество электроэнергии.Впрочем, жители Бурятии пошли еще дальше. Например, по некоторым сведениям, несколько лет многие бурятские майнеры с целью сэкономить на электроэнергии начали размещать свое оборудование в частных домах и строениях Усть-Ордынского муниципального района Иркутской области. Чаще всего у родственников.Дело в том, что тариф в Усть-Орде еще ниже, чем в самом Иркутске. Район относится к сельской местности и 1 киловатт/час сегодня обходится в 86 копеек. Можно сказать, даром, что открыло для майнеров баснословные возможности для быстрого заработка. Правда, как сообщили иркутские энергетики, со временем они столкнулись с резко возросшим потреблением электроэнергии в селах. Сети стали работать с перегрузками, что вызвало перебои с электричеством.В результате были созданы комиссии, которые пошли по деревням, выявляя сверхпотребление в отдельных домах и через суд принуждая жителей платить по коммерческим расценкам за электроэнергию. Что не особо понравилось родственникам и вызвало конфликты. Впрочем, стоимость и коммерческого тарифа для предприятий в Иркутске ниже, чем в Бурятии. Если соседи платят 3 рубля 64 копейки за киловатт/час, то в Бурятии - 5 рублей 17 копеек. А значит, соседний регион еще долго будет заманивать к себе бурятских майнеров, ведь выравнивание тарифа, как нам дали понять власти республики, вряд ли когда-то произойдет.Дмитрий Родионов, «Номер один».