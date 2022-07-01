Молодая улан-удэнка 22 раза обманула людей

Полиция Улан-Удэ направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней горожанки, обвиняемой в 22 эпизодах дистанционного мошенничества. Ее жертвами стали жители нескольких регионов России.«Ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления улан-удэнка с июня 2021 года по март 2022 года обманом похищала деньги пользователей одного из популярных мессенджеров. В интернет-сервисе она создавала группы по продаже различных товаров: кондитерских изделий, обуви, одежды, каркасных бассейнов. После чего вступала с потенциальными покупателями в переписку и, сообщая ложные сведения о наличии у неё указанных товаров, обещала в случае оплаты заказа отправить их транспортной компанией», - рассказали в МВД Бурятии.Клиенты оформляли заказ, после чего через банковское приложение переводили на счет фигурантки деньги, но товар не получали, а продавец переставала выходить на связь. Потерпевшими оказались жители разных регионов России: Тюменской, Оренбургской и Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил около 78 тысяч рублей.«Дознавателем добыто достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемой. В содеянном улан-удэнка призналась. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»