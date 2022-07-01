Происшествия 01.07.2022 в 11:42

В Бурятии из-за короткого замыкания холодильника горел дом

Общая площадь возгорания составила 153 кв. м
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за короткого замыкания холодильника горел дом
Минувшим днём в селе Тарбагатай произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев из дома шёл дым, горела веранда и кровля. Усилиями пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня. На ликвидацию открытого горения потребовалось более часа.

«В результате пожара огнём повреждено одно помещение, уничтожена веранда, повреждена кровля дома и котельной. Общая площадь пожара составила 153 кв. м. Пострадавших нет, жильцы в расселении не нуждаются. Предположительно, очаг возгорания находился на веранде в месте, где стоял холодильник. На полу под холодильником имеются прогары. По версии дознавателей ГУ МЧС Бурятии, предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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В Бурятии из-за короткого замыкания холодильника горел дом
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