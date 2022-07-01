Происшествия 01.07.2022 в 12:08

Постоянные обвалы не дают дорожникам возможности полностью расчистить трассу «Байкал»

Движение на опасном участке по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме
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Текст: Константин Воронов
Постоянные обвалы не дают дорожникам возможности полностью расчистить трассу «Байкал»
29 июня на 156-м км трассы «Байкал» произошел новый обвал горных масс. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», сошедший объем составил более двух тысяч кубометром. После первого обвала 16 июня это уже четвертый сход на участке.

«Работы по устранению последствий продолжаются. В связи с движением грунта для обеспечения безопасности дорожники вынуждены периодически приостанавливать работы по расчистке. На сегодняшний день силами подрядных организаций вывезено более 14 тыс. кубометров скального грунта. В работах задействовано 6 самосвалов, 1 экскаватор, 1 погрузчик, 1 дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации», - рассказали в «Южном Байкале».


Движение на данном участке трассы по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: «Южный Байкал»
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