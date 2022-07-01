В Бурятии пьяный пастух изуродовал коллегу

Вечером 29 июня в Мухоршибирскую центральную районную больницу поступил 41-летний мужчина с многочисленными травмами и рваными ранами головы и лица. По подозрению в нападении правоохранители задержали 41-летнего работника фермы, в компании с которым потерпевший употреблял спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, ранее судимые обвиняемый и его знакомый проживали и работали на животноводческих стоянках у местных предпринимателей, в нескольких километрах от села Мухоршибирь, где они ухаживали за животными. Днем 29 июня, встретившись на поле при выпасе скота, они стали распивать спиртное. В ходе возлияний между пьяными мужчинами возникла ссора - обвиняемому не понравились прозвучавшие в его адрес оскорбления. Злоумышленник впал в ярость, схватил камень и нанес собутыльнику многочисленные удары по голове и лицу. Проезжавший случайно мимо них мужчина, увидев расправу, позвонил в скорую и полицию. В больнице пострадавшему оказали своевременную помощь, благодаря которой удалось сохранить ему жизнь.«Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии