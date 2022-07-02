Происшествия 02.07.2022 в 14:14

В пригороде Улан-Удэ спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Житель Бурятии утонул во время купания в карьере пос. Исток

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Текст: Лариса Ситник
В пригороде Улан-Удэ спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Напомним, вчера вeчepoм в Ивoлгинcкoм paйoнe вo вpeмя кyпaния в кapьepe пoceлкa Иcтoк yтoнyл мyжчинa, личнocть кoтopoгo нe ycтaнoвлeнa. Ceгoдня eгo поиски продолжали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Иволгинский район на поиски утонувшего мужчины.

- Около 11.40 спасатели БРПСС на глубине четырех метров обнаружили тело мужчины, предположительно 60-ти лет. Спасатели извлекли из воды и передали его сотрудникам полиции, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Фото: "Номер один"

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