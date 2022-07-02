Происшествия 02.07.2022 в 17:04

В Улан-Удэ от удара током погиб мужчина

Он пытался подключить электричество

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ от удара током погиб мужчина

В Улан-Удэ по улице Бичурская сегодня, 2 июля, обнаружили погибшего мужчину. Со слов очевидцев, он пытался с помощью самодельных лазов самовольно подключить электричество.

- Для этого он поднялся на одну из опор воздушной линии 0,4. Но упал с неё. Предупреждающие плакаты, знаки безопасности на опоре его не остановили. Обстоятельства, личность и причина смерти устанавливаются, - сообщает пресс-служба Россети Сибирь.

Энергетики Россети Сибирь в очередной раз напоминают, что любое вмешательство в работу электрооборудования чревато тяжелыми последствиями для жизни и здоровья людей.


Фото: "Номер один"

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