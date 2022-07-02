В пригороде Улан-Удэ горит лес

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Площадь на момент регистрации - 1 га, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

На тушении работают 32 человека из числа лесной охраны и привлеченных. Задействовано шесть единиц лесопожарной техники. На пожар направлен начальник отдела охраны защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов. В рамках межрайонного маневрирования на пожар дополнительно направляются сотрудники Прибайкальского, Заудинского, Бичурского, Мухоршибирского, Верхне-Баргузинского и Курумканского лесхозов.

Ситуация находится под контролем. Лесники просят жителей сохранять спокойствие. Угрозы населенному пункту нет.