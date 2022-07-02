Уроженец Бурятии спас ребенка в Якутске

30 июня 2022 года в социальных сетях появилась информация о падении малолетнего ребёнка из окна квартиры жилого дома в Якутске.

Пятилетний ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12 этажа.

Мальчика удалось поймать прохожему. Ребенок и мужчина госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает Следственный комитет Якутии.

Неравнодушным оказался уроженец Бурятии, Тункинского района.

«Имя героя, о котором говорит вся Россия - 38-летний Баин Бадмаев, внук уважаемой Татьяны Бадмаевны Хахаевой, одной из старейших долгожительниц Аршана. Спасение мальчика далось Баину непростой ценой. Как сообщили родные, у него множественные оскольчатые переломы руки, травма головы. Болит спина, вероятно, беспокоит позвоночник. Якутские врачи сделали Баину операцию. Предстоит долгий путь реабилитации» - сообщает в соцсетях пpecc-ceкpeтapь aдминиcтpaции Tyнкинcкoгo paйoнa Дopa Xaмaгaнoвa.

Теперь у Баина новое прозвище в соцсетях – «Мандариновый король», потому что благодарные жители Якутска завалили Баина фруктами, гостинцами. Соцсети в Якутске заполнены словами восхищения и признательности в адрес Баина.