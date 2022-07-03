Происшествия 03.07.2022 в 16:49

В Бурятии на Гусином озере унесло матрас с человеком

Мужчина дрейфовал по акватории 2 часа
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на Гусином озере унесло матрас с человеком
"Номер один"
2 июня на Гусином озере в районе разреза "Хольбоджинский" житель Бурятии уснул на матрасе. В это время его унесло в акваторию озера. Он дрейфовал 2 часа, сообщает Селенга-инфо 24/7.

На помощь мужчине прибыли спасатели ГИМС, они доставили его на берег. С ним все в порядке.

Также накануне на озере унесло лодку с двумя взрослыми людьми. Спасатели доставили их на берег.
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гусиное озеро

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