Происшествия 03.07.2022 в 16:49
В Бурятии на Гусином озере унесло матрас с человеком
Мужчина дрейфовал по акватории 2 часа
Текст: Нина Павлова
2 июня на Гусином озере в районе разреза "Хольбоджинский" житель Бурятии уснул на матрасе. В это время его унесло в акваторию озера. Он дрейфовал 2 часа, сообщает Селенга-инфо 24/7.
На помощь мужчине прибыли спасатели ГИМС, они доставили его на берег. С ним все в порядке.
Также накануне на озере унесло лодку с двумя взрослыми людьми. Спасатели доставили их на берег.
На помощь мужчине прибыли спасатели ГИМС, они доставили его на берег. С ним все в порядке.
Также накануне на озере унесло лодку с двумя взрослыми людьми. Спасатели доставили их на берег.
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