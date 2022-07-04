Житель Бурятии угнал пять автомобилей

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Муйского района, обвиняемого в угонах.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, житель Таксимо в 2018 и 2019 годах был осужден за два угона автомобилей, его приговорили к условному лишению свободы. В декабре 2021 года он вновь получил судимость за аналогичное преступление. На этот раз его приговорили уже к 3 годам колонии общего режима.Позже, когда мужчина уже отбывал наказание, вскрылась его причастность еще к двум угонам автомобилей в августе и сентябре 2021 года.«Суд с учетом непогашенных судимостей, по совокупности преступлений назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com