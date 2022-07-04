Происшествия 04.07.2022 в 09:26
Житель Бурятии угнал пять автомобилей
Мужчину ловили и судили, но это его не останавливало
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Муйского района, обвиняемого в угонах.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, житель Таксимо в 2018 и 2019 годах был осужден за два угона автомобилей, его приговорили к условному лишению свободы. В декабре 2021 года он вновь получил судимость за аналогичное преступление. На этот раз его приговорили уже к 3 годам колонии общего режима.
Позже, когда мужчина уже отбывал наказание, вскрылась его причастность еще к двум угонам автомобилей в августе и сентябре 2021 года.
«Суд с учетом непогашенных судимостей, по совокупности преступлений назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, житель Таксимо в 2018 и 2019 годах был осужден за два угона автомобилей, его приговорили к условному лишению свободы. В декабре 2021 года он вновь получил судимость за аналогичное преступление. На этот раз его приговорили уже к 3 годам колонии общего режима.
Позже, когда мужчина уже отбывал наказание, вскрылась его причастность еще к двум угонам автомобилей в августе и сентябре 2021 года.
«Суд с учетом непогашенных судимостей, по совокупности преступлений назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
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