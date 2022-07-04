В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Москвы, обвиняемых в сбыте фальшивых купюр.«В 2021 году мужчины прибыли в Улан-Удэ на заработки. У одного из них при себе находилась партия поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники расплачивались данными купюрами в торговых организациях и развлекательных заведениях Улан-Удэ. После совершения преступления они вернулись в столицу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Правоохранительные органы установили личности фигурантов, задержали их и доставили в республику. Поддельные купюры изъяли из незаконного оборота.Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к срокам от 4 до 4,5 лет лишения свободы условно.Фото: МВД Бурятии