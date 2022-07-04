Происшествия 04.07.2022 в 09:42

В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами

Злоумышленников задержали, когда они уже вернулись в столицу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Москвы, обвиняемых в сбыте фальшивых купюр.

«В 2021 году мужчины прибыли в Улан-Удэ на заработки. У одного из них при себе находилась партия поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники расплачивались данными купюрами в торговых организациях и развлекательных заведениях Улан-Удэ. После совершения преступления они вернулись в столицу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Правоохранительные органы установили личности фигурантов, задержали их и доставили в республику. Поддельные купюры изъяли из незаконного оборота.

Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к срокам от 4 до 4,5 лет лишения свободы условно.

Фото: МВД Бурятии
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В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами
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