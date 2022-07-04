В тройном ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина

ДТП с участием трех машин произошло в минувшую субботу на 102-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш». После чего «Виш» врезался в стоявшую на обочине «Тойоту Короллу».В результате аварии 54-летняя пассажирка «Тойоты Виш» получила травмы различной степени тяжести.Еще одно ДТП случилось в воскресенье около 5 часов вечера на автодороге Хуртэй – Кижинга в километре от села Чесан. Там 23-летняя девушка без прав на «Тойоте Премио» не справилась с управлением и перевернулась. Пострадавшая госпитализирована в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии