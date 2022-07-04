Происшествия 04.07.2022 в 10:39

В Бурятии растет число и площадь лесных пожаров

Крупный пожар вблизи Улан-Удэ удалось локализовать
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии растет число и площадь лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки тушили 31 лесной пожар, из них 4 возникли вчера из-за сухих гроз. Общая площадь, пройденная огнём, составила 447 га.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, работы по тушению возгораний в лесах проводились в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. С огнём сражались 906 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 162 единицы лесопожарной техники.

Ситуация с лесным пожаром в Заиграевском районе вблизи села Дабаты, который возник из-за неосторожного обращения с огнём стабилизируется. Пожар разъединился на 2 очага - в Улан-Удэнском и Заиграевском лесничествах.

«Очаг в Заиграевском лесничестве ликвидирован. По очагу в Улан-Удэнском лесничестве - площадь, пройденная огнём, составляет 210 га, в том числе 70 га пройдено верховым. Вчера проводились отжиги, сейчас пожар локализован. Огонь с горы спускается вниз, группировка его внизу встречает. По прогнозу, завтра ликвидируем», - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Всего за сутки удалось ликвидировать 19 лесных пожаров, ещё 3 возгорания локализованы.

На утро 4 июля проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на площади 280 га. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов.

«Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга зафиксированы 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За термоточками осуществляется наблюдение», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

Парк поездов пригородного сообщения Северобайкальска пополнен новыми вагонами
04.07.2022 в 11:21
В Бурятии сделали 1600 анализов ДНК таежных деревьев
04.07.2022 в 11:16
На Бурятию обрушились сухие грозы
04.07.2022 в 11:07
В Бурятии растет число и площадь лесных пожаров
04.07.2022 в 10:39
В тройном ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина
04.07.2022 в 10:17
Посол Монголии нанес визит вежливости Джо Байдену
04.07.2022 в 10:17
Офшорный Ми-171А3 совершил первый испытательный полет
04.07.2022 в 10:00
Всех жителей БАМа планируется переселить до конца 2024 года
04.07.2022 в 09:47
В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами
04.07.2022 в 09:42
Житель Бурятии угнал пять автомобилей
04.07.2022 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В тройном ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина
Водитель «Тойоты Ист» при повороте не уступил дорогу
04.07.2022 в 10:17
В Улан-Удэ приехавшие на заработки москвичи расплачивались фальшивыми купюрами
Злоумышленников задержали, когда они уже вернулись в столицу
04.07.2022 в 09:42
Житель Бурятии угнал пять автомобилей
Мужчину ловили и судили, но это его не останавливало
04.07.2022 в 09:26
В Бурятии на Гусином озере унесло матрас с человеком
Мужчина дрейфовал по акватории 2 часа
03.07.2022 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru