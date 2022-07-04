В Бурятии растет число и площадь лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки тушили 31 лесной пожар, из них 4 возникли вчера из-за сухих гроз. Общая площадь, пройденная огнём, составила 447 га.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, работы по тушению возгораний в лесах проводились в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. С огнём сражались 906 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 162 единицы лесопожарной техники.Ситуация с лесным пожаром в Заиграевском районе вблизи села Дабаты, который возник из-за неосторожного обращения с огнём стабилизируется. Пожар разъединился на 2 очага - в Улан-Удэнском и Заиграевском лесничествах.«Очаг в Заиграевском лесничестве ликвидирован. По очагу в Улан-Удэнском лесничестве - площадь, пройденная огнём, составляет 210 га, в том числе 70 га пройдено верховым. Вчера проводились отжиги, сейчас пожар локализован. Огонь с горы спускается вниз, группировка его внизу встречает. По прогнозу, завтра ликвидируем», - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Всего за сутки удалось ликвидировать 19 лесных пожаров, ещё 3 возгорания локализованы.На утро 4 июля проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на площади 280 га. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов.«Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга зафиксированы 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За термоточками осуществляется наблюдение», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ