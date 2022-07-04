Происшествия 04.07.2022 в 12:12
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
Машина принадлежала жителю Красноярска, который перегонял ее из Хабаровска
Текст: Константин Воронов
Вечером 2 июля та трассе «Байкал» между Ильинкой и Татаурово загорелся легковой автомобиль. Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7», машина принадлежала жителю Красноярска, который перегонял ее из Хабаровска.
В дороге автомобиль заглох, при попытке его починить произошло возгорание.
«К моменту прибытия пожарных автомобиль сгорел, пострадавших нет», - сообщает паблик.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
В дороге автомобиль заглох, при попытке его починить произошло возгорание.
«К моменту прибытия пожарных автомобиль сгорел, пострадавших нет», - сообщает паблик.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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