На трассе в Бурятии сгорел автомобиль

Вечером 2 июля та трассе «Байкал» между Ильинкой и Татаурово загорелся легковой автомобиль. Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7», машина принадлежала жителю Красноярска, который перегонял ее из Хабаровска.В дороге автомобиль заглох, при попытке его починить произошло возгорание.«К моменту прибытия пожарных автомобиль сгорел, пострадавших нет», - сообщает паблик.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»