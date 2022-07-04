Происшествия 04.07.2022 в 12:43

Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии

По предварительным данным, водитель уснул за рулем
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Текст: Константин Воронов
Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
Утром 4 июля на 320-м км трассы «Байкал» на отвороте в поселок Большая речка перевернулся автомобиль «Тойота Камри». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в иномарке ехала семья из Иркутска, машиной управлял 43-летний мужчина. По предварительным данным, он уснул за рулем.

В результате аварии водитель и все пассажиры – женщина и две девочки, младшей из которых 7 лет – получили ушибы.

Фото: ГИБДД Бурятии
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Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
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