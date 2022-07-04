Происшествия 04.07.2022 в 12:43
Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
По предварительным данным, водитель уснул за рулем
Текст: Константин Воронов
Утром 4 июля на 320-м км трассы «Байкал» на отвороте в поселок Большая речка перевернулся автомобиль «Тойота Камри». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в иномарке ехала семья из Иркутска, машиной управлял 43-летний мужчина. По предварительным данным, он уснул за рулем.
В результате аварии водитель и все пассажиры – женщина и две девочки, младшей из которых 7 лет – получили ушибы.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель и все пассажиры – женщина и две девочки, младшей из которых 7 лет – получили ушибы.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП