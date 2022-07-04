Происшествия 04.07.2022 в 13:40
В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина
Злоумышленники сразу сознались в преступлении и раскаялись
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ транспортные полицейские установили и задержали злоумышленников, которые ночью в конце июня избили 26-летнего мужчину на виадуке, неподалеку от железнодорожного вокзала.
«Неизвестные мужчины в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука. Оперативниками транспортной полиции проведён комплекс широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления. В результате кропотливой работы задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершенном преступлении и в содеянном раскаялись», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Расследование дела продолжается.
Фото: pixabay.com
«Неизвестные мужчины в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука. Оперативниками транспортной полиции проведён комплекс широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления. В результате кропотливой работы задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершенном преступлении и в содеянном раскаялись», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Расследование дела продолжается.
Фото: pixabay.com
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