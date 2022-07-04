В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина

В Улан-Удэ транспортные полицейские установили и задержали злоумышленников, которые ночью в конце июня избили 26-летнего мужчину на виадуке, неподалеку от железнодорожного вокзала.«Неизвестные мужчины в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука. Оперативниками транспортной полиции проведён комплекс широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления. В результате кропотливой работы задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершенном преступлении и в содеянном раскаялись», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Расследование дела продолжается.Фото: pixabay.com