Происшествия 04.07.2022 в 13:40

В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина

Злоумышленники сразу сознались в преступлении и раскаялись
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина
В Улан-Удэ транспортные полицейские установили и задержали злоумышленников, которые ночью в конце июня избили 26-летнего мужчину на виадуке, неподалеку от железнодорожного вокзала.

«Неизвестные мужчины в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука. Оперативниками транспортной полиции проведён комплекс широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления. В результате кропотливой работы задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершенном преступлении и в содеянном раскаялись», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Расследование дела продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
избиение

Все новости

В Улан-Удэ собака изуродовала лицо четырехлетней девочке
04.07.2022 в 13:52
В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина
04.07.2022 в 13:40
Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
04.07.2022 в 13:08
Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
04.07.2022 в 12:43
В Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим
04.07.2022 в 12:14
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина
04.07.2022 в 12:13
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
04.07.2022 в 12:12
В Бурятии передали штормовое предупреждение
04.07.2022 в 11:52
Владимир Павлов: «Мы благодарны ученым за помощь в подготовке законов»
04.07.2022 в 11:34
Парк поездов пригородного сообщения Северобайкальска пополнен новыми вагонами
04.07.2022 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Улан-Удэ собака изуродовала лицо четырехлетней девочке
Хозяин отпускал животное из квартиры на самовыгул
04.07.2022 в 13:52
Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
Проект «Лапша» назвал этот фейк самым крупным за последний год и рассказал о его появлении
04.07.2022 в 13:08
Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
По предварительным данным, водитель уснул за рулем
04.07.2022 в 12:43
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина
Продавец на испытательном сроке оказался азартен – он не выдержал искушения делать ставки в сети
04.07.2022 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru